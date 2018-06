Haziran ayının ücretsiz PlayStation Plus oyunları açıklandı

Haziran ayının ücretsiz PlayStation Plus oyunları şimdiden oyun severler tarafından ilgiyle merakla bekleniyor. Ücretsiz PlayStation Plus oyunları ile ilgili tüm detaylar.

Haziran ayının gelmesiyle ücretsiz PlayStation Plus oyunları oyun severler tarafından merak ediliyor. PlayStation Plus oyunları okulların tatil olacağı Haziran ayı için belli oldu. Sony firması PlayStation Plus abonelerine haziran ayında da birbirinden farklı oyunlar sunacak. PSN Plus aboneliği olanlar 5 Haziran tarihinden itibaren PlayStation 4 üzerinde XCOM 2 gibi oyunları indirebilecek. Haziran ayı ücretsiz PlayStation Plus oyunları ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

HAZİRAN AYI ÜCRETSİZ PLAYSTATİON PLUS OYUNLARI AÇIKLANDI

Haziran ayı için Sony firması PlayStation Plus ile ücretsiz bir şekilde indirilebilecek oyun listesini duyurdu. PlayStation Plus üyeleri merakla ücretsiz PlayStation Plus oyunlarını aramaya başladı. Sony firması okulların kapandığı bu ayda çeşitli oyunların listesini sundu.

1- XCOM2



5 Haziran itibariyle PSN+ aboneliği olan PlayStation 4 sahipleri, XCOM 2 oyununu ücretsiz olarak indirebilecekler. XCOM: Enemy Unknown oyunu için orijinal oyundan çok daha sert olduğunu belirtiliyor. Bunun nedeni ise, oyunda her açığınızda sizi yere çalacak kadar zorlu ve zeki düşmanlarınızın bulunması.

2- TRIALS FUSİON



Ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir diğer oyun ise RedLynx ve Ubisoft tarafından geliştirilen motosiklet yarışı oyunu Trials Fusion. Tek başınıza sonsuz bir yarışa girebileceğiniz oyunda, eğer isterseniz plus abonesi arkadaşlarınızla en yüksek skoru elde etmek için yarışabilirsiniz.

3- TOM CLANCY'S



Bu ay PlayStation 3 kullanıcılarının ücretsiz sahip olacağı oyunlardan biri ise Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier. Eğer bu oyunu daha sonra çıkan “Wildlands” oyunundan sonra oynayacaksanız, oyunu biraz tekdüze bulabilirsiniz. Fakat oyun tasarımı ve modern mekaniği ile gerçekten keyif alabilirsiniz.

4- ZOMBİE DRİVER HD





PlayStation 3 için bir diğer ücretsiz oyun ise, tepeden kameralı sürüş biçimi ile ilk çıkan GTA serilerine benzeyen Zombie Driver HD.

Kaynak: AjansHaber