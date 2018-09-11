Ücretli öğretmen atamaları yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
Sonuçlara "atama.meb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: AA