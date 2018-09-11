Son Dakika!
11 Eylül 2018 20:58 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2018 21:40

Ücretli öğretmen atamaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı.

Ücretli öğretmen atamaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Sonuçlara "atama.meb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.


Kaynak: AA

Etiketler: meb


0Yorum Yap