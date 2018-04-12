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12 Nisan 2018 20:33 | Son Güncelleme: 12 Nisan 2018 20:36

Üç terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna, sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek, 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Üç terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği ve 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.


Etiketler: teröroperasyonşanlıurfatsk


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