Üç partiden Gazze için ortak bildiri

Meclis'te AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak imzasıyla bildiri yayımlandı.

Meclis'te Kudüs için düzenlenen özel oturumda üç parti İsrail katliamına karşı ortak bildiri yayımladı.

AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride Gazze'deki İsrail katliamının kınandığı belirtildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi: "ABD'nin ve İsrail'in, BM kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı Filistinlilerinin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, vebale ve suça ortak olmaktır.

Bu barbarca saldırı ve katliamların, dünyanın gözü önünde fütursuzca yapılabilmesi, insanlık, ahlak, vicdan ve adalet gibi en temel değerlerin utanmazca ayaklar altına alınması ayrıca bu acı olayların vahim bir yönüdür.

Türkiye Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır, bundan sonra da en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. Üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka-hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz."

HDP grubu ayrı bir bildiri yayımlayacak.

Kaynak: Ajanslar