UBER sıkıştırdı kaza yaptım dedi: Alkollü olduğu ortaya çıktı

Harbiye’de cadde üzerinde trafikte seyir halindeyken kendisini UBER aracının sıkıştırdığını öne süren taksi şoförü, kaza yaptı. Bu kazanın ardından taksicinin alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Şişli Harbiye Taşkışla Caddesi üzerinde meydana geldi.

'UBER SIKIŞTIRDI' DEDİ

İddiaya göre, sabah saatlerinde şoförlük yaptığı 34 TGA 50 plakalı ticari taksiyi alan Cem Ç., müşteri aramak için yola çıktı.

Taksici Nişantaşı’ndan Harbiye istikametine seyir ettiği esnada iddiasına göre, kendisini UBER olduğunu düşündüğü lüks bir minibüs sıkıştırdı. Olay sonucu taksici aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjü aştıktan sonra trafik ışıklarını devirerek durabildi. Kaza sonucu taksi şoförü Cem Ç., şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Taksinin kullanılamaz hale geldiği kazada, trafik polisleri sürücü Cem Ç.’ye alkol testi yaptı. Yapılan test sonucunda ticari taksi şoförlerinde 0.25 üst sınırı olan promil, taksicide 1.01 çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Taksi ise alkolsüz bir sürücüye teslim edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Ajanslar