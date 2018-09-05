Twitter'dan şaşırtan açıklama: Devam ederse Trump'ı engelleriz

Sosyal medya devi Twitter'da Trump'ın öfkeli tweet'lerinin devam etmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Twitter, Başkan Donald Trump da dahil platformda hiç kimsenin istismar edici davranışlar ya da kuralları ihlal ettiği için yasaklanma tehdidinden muaf tutulmadığını söyledi.

''İSTİSNA DEĞİL''

Sosyal medya devi, devlet başkanları ve diğer insanlar için aynı standarda sahip. Çünkü söylenilenler doğal olarak haber değeri taşıyor. Ancak Twitter'ın politika sorumlusu Vijaya Gadde, "Başkan ya da başkası için bu bir istisna değil" dedi.

Yaklaşık 54.2 milyon insan Twitter'da Trump'ı takip ediyor. Trump'ın nükleer kodları kullanmak için yasal yetkisi olsa da platformdaki tehdit vari sözleri Twitter'ın Hizmet Şartları'nın bir parçası olabilir.

CİDDİ ELEŞTİRİLER ALIYOR

Twitter'ın Trump'ın tehditkar paylaşımlarına izin vermesi de çelişki yaratıyor. CEOJack Dorsey ve bütün şirket, ayrımcılık yaptığına dair ciddi eleştiriler alıyor.

Dorsey, "Benim rolüm soru sormak ve tarafsız olduğumuzdan emin olmaktır. Kamu yararını gözetmek adına hizmet şartlarımızı sürekli güncelliyoruz" dedi

Dorsey, Twitter'ın şimdiye kadar ajansa bağlı olduğuna inanan ve son etkinliği gören 3.843 hesabı askıya aldığını belirtti. Dorsey, “Bu hesaplar, Amerikalı olduklarını iddia eden sahte kimlikler kullandı. Sosyal ve politik meselelere odaklanmış kişiler yarattı” dedi.

Kaynak: Ajanslar