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04 Mayıs 2018 11:36 | Son Güncelleme: 04 Mayıs 2018 11:42

Twitter'dan kullanıcılara uyarı: Şifrenizi değiştirin

Sosyal medya devi Twitter sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.

Twitter'dan kullanıcılara uyarı: Şifrenizi değiştirin

Küresel paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, şirketin kendi sisteminde farkedilen teknik bir sorundan dolayı, dünya genelindeki bütün Twitter kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi talep edildi.

"TEDBİR AMAÇLI UYARI"

Söz konusu teknik sorunun fark edildikten sonra çözüldüğünün belirtildiği açıklamada, güvenlik ihlaline rastlanmadığı, ancak tedbir amaçlı kullanıcılardan şifre değişiminin istendiği bildirildi.

Twitter'ın dünya genelindeki aylık ortalama kullanıcı sayısı 336 milyon seviyesinde bulunuyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: twitter


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