Twitter neden açılmıyor? Çöktü mü ve ne zaman açılacak?

TWitter neden açılmıyor sorusu bu gece merak konusu oldu. Twitter çöktü mü ve ne zaman açılacak sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

Twitter'a akşam saatlerinden itibaren erişim sağlanamıyor. Popüler sosyal medya ağı olan Twitter akşam saatlerinden beri açılmıyor. Sosyal medya kullanıcıları şimdi Twitter neden açılmıyor sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Twitter açıldığında teknik bir sorundan ötürü açılamıyor yazısı çıkıyor. Peki Twitter çöktü mü? Herkes Twitter ne zaman açılacak sorusuna yanıt bekliyor. Twitter ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya ağı Twitter'a akşam saatlerinden beri erişim sağlanamıyor. Sosyal medya kullanıcıları merakla Twitter'ın ne zaman açılacağını merak ediyor. Twitter'dan konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Geldiğinde sizlere duyuracağız.

TWİTTER NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Geldiğinde sizlere duyuracağız.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kısa bir süre önce Twitter’a giren vatandaşlar teknik bir sorun ile karşılaştı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bağlantı sorununun dünya genelinde saat 21:30 dan itibaren başladığı iddia ediliyor. Sosyal medya platformuna giriş yapmaya çalışan kullanıcılar ana sayfadaki tweet'lerin yenilenmediğini ve bağlantı sorunu yaşadıklarını raporluyor. Yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER NEDİR?

Twitter, 2006 yılının Temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayan bir sosyal medya sitesidir. Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da bulunan Twitter, Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı.

Kullanıcılar, Twitter'da 280 karakter ile sınırlandırılan ve "tweet" adı verilen gönderiler yayınlayabilmektedir. Günümüz verilerine göre Twitter'da her dakika ortalama yaklaşık 150 bin tweet atılmaktadır.

Kaynak: AjansHaber