Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor?

Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Kısa bir süre önce Twitter’a giren vatandaşlar teknik bir sorun ile karşılaştı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Kısa bir süre önce Twitter’a giren vatandaşlar teknik bir sorun ile karşılaştı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bağlantı sorununun dünya genelinde saat 22:10 dan itibaren başladığı iddia ediliyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformuna giriş yapmaya çalışan kullanıcılar ana sayfadaki tweet'lerin yenilenmediğini ve bağlantı sorunu yaşadıklarını raporluyor. Yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER NEDİR?

Twitter, 2006 yılının Temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayan bir sosyal medya sitesidir. Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da bulunan Twitter, Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı.

Kullanıcılar, Twitter'da 280 karakter ile sınırlandırılan ve "tweet" adı verilen gönderiler yayınlayabilmektedir. Günümüz verilerine göre Twitter'da her dakika ortalama yaklaşık 150 bin tweet atılmaktadır.