Tuzla Piyade Okulu'nda yangın!

Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangına müdahale için helikopter desteği istendi.

Tuzla Piyade Okul Komutanlığının bulunduğu arazideki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu kenarında bulunan askeri alandaki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Yangına müdahale için helikopter desteği istendi. Kısa sürede olay yerine gelen söndürme helikopterleri yangına müdahale ediyor

Kaynak: Ajanslar