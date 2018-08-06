Turuncu listedeki Tezer ile 6 terörist öldürüldü

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonunda aralarında Ovacık sorumlusu İlker Tezer'in de bulunduğu 6 terörist öldürüldü.

Yusuf kod adlı terörist İlker Tezer’in TKP/ML-TİKKO Ovacık sorumlusu olduğu ve terörden arananlar listesinde 600 bin lira ödüllü turuncu kategoride yer aldığı tespit edildi.

SİVİL VATANDAŞI ÖLDÜRMÜŞTÜ



Öldürülen teröristin 2016’nın Mayıs ayında Ovacık bölgesinde 2 askerin yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşın öldürülmesi olaylarına karıştığı belirlendi.

Kaynak: Ajanslar