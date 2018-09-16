Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde önceki gün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan olduğu belirlendi.

Irak'ın kuzeyinde önceki gün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör turuncu listede aranan "Ali Gever" kod adlı Murat Akdoğan olduğu belirlendi.

TURUNCU LİSTEDE ARANIYORDU

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 14 Eylül 2018'de yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan olduğu, yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve yapılan incelemelerden tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Ajanslar