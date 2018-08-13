Turuncu listede aranan terörist öldürüldü

Yurt içinde terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'nın sorumluları da etkisiz hale getiriliyor.

Yurt içinde terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'nın sorumluları da etkisiz hale getiriliyor.

TURUNCU LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, "Şırnak kırsalında 07 Ağustos 2018 tarihinde hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen dört teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından Turuncu Listede yer alan Serkeft Şiyar kod adlı Vehbi Taş olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Kaynak: Ajanslar