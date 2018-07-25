Türkmen Meclisinden kritik Türkmendağı uyarısı!

Suriye Türkmen Meclisi, Lazkiye'deki Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesinin rejime geçmesi halinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinin güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Suriye Türkmen Meclisi, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Lazkiye ilinin kuzeyinde yer alan Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine ilişkin uyarıda bulundu.

Suriye Türkmen Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, yoğunlukla Lazkiyeli Türkmenlerin yaşadığı Türkmendağı bölgesinin tamamen rejimin kontrolüne geçmesi halinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinin güvenliğinin tehlikeye gireceğini belirtti.

Türkmendağı'nın sıkıntılı bir süreçten geçtiğine dikkati çekilen açıklamada, "Suriye Türkmen Meclisi olarak, savaşın başından bu yana yaptığımız öngörü ve uyarıların gerçeğe dönüştüğü hatırlatarak Bayırbucak konusundaki uyarımızı tekrar etmek boynumuzun borcudur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türmendağı'nın tamamen kaybedilmesi durumunda bölgedeki Türkmen varlığının yok olacağı, Türkiye'nin Akdeniz kıyı hattı boyunca uzanan güney sınırlarının ciddi bir güvenlik ve terör tehdidi altına girmesinin ihtimal değil kaçınılmaz bir gerçek olacağı kaydedildi.

Türkmenlerin Esed rejimine karşı mücadeleye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Zorla alınan her karış toprağımızı geri alana ve köylerimize geri dönene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü toprak bizim için namus, vatan bizim için onur ve özgürlük demektir. Bayırbucak Türk'tür, Türk kalmalıdır, Türk kalacaktır."

TAMAMEN ELE GEÇİRMEK İÇİN HAZILANIYORLAR



Öte yandan, muhaliflere yakın kaynaklar, Esed rejimi ve destekçisi İran'ın komutasındaki yabancı terörist gruplar ve başını terörist Mihraç Ural'ın çektiği THKP-Acilciler grubu, Türkmendağı'nı tamamen ele geçirmeye yönelik hazırlık yaptığını bildirmişti.

Esed rejimi 2015'in son aylarında Rusya'nın hava desteğiyle Türkmendağı'nın yüzde 85'i ele geçirmişti. Bölgede yaşayan 20 bin civarında Türkmen ve Arap, Türkiye göç etmek zorunda kalmıştı.

Türkmendağı'nda muhaliflerin elinde Çümeren, Kelez, İsapınarı, Sallur, Yamadı, Karamanlı köyleri ile Zeytincik, Ciptoroz, Kalaba çiftlikleri bulunuyor.

Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmendağı, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu İdlib ve komşu illerde çatışmaların yoğun olduğu alanları kapsayan gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyor.

Kaynak: AA