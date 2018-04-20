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20 Nisan 2018 09:37 | Son Güncelleme: 20 Nisan 2018 09:41

Türkiye'yi tehdit sonrası Amerika'dan kritik açıklama!

ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in 'Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği' yönündeki tehditkar açıklamasının ardından bir açıklama daha geldi.

Türkiye'yi tehdit sonrası Amerika'dan kritik açıklama!

Bakanlık Sözcüsü Dana White, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara." yanıtını verdi.

White, "Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?" sorusunu da, "Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz." diye yanıtladı.

Trump Putin'i Amerika'ya çağırdı!Dünya20 Nisan 2018 09:27Trump Putin'i Amerika'ya çağırdı!Rusya Dışişleri Bakanlığı,Trump'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Washington davetini ilettiğini duyurdu.

 


Kaynak: ajanslar

Etiketler: ABDTürkiye


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