Silahsız sivilleri vuran ülkenin Turizm Bakanı uyardı: "Antalya'dan uzak durun!"

Türkiye ile İsrail arasında yaşanan Kudüs geriliminden sonra İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeme' çağrısında bulundu.

İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, Türkiye'nin İsrail katliamına tepkisi sebebiyle İsrail vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeme" çağrısında bulundu

"ANTALYA'DAN UZAK DURUN"

Şalom'ın haberine göre Levin, İsraillilerden "Antalya'dan uzak durmalarını" istedi.

İsrail milletvekili İtzik Shmuli ile İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise İsrail'in sözde Ermeni soykırımını tanıması gerektiğini söyledi.

Gündem 17 Mayıs 2018 00:46 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz' sorusuna İsrailli sözcüden skandal cevap! İrlanda kanalı RTE muhabirinin 'neden Gazzelileri vuruyorsunuz' sorusuna, İsrail Hükümet Sözcüsü, 'binlerce insanı hapse koyamayız ya' cevabını verdi.İsrail yaptığı katliamı işte bu sözlerle açıkladı!

SİLAHSIZ SİVİLLERİ VURMALARINI SAVUNDU

İsrailli Bakan, sınırda eylem yapan silahsız sivilleri öldürmelerini "Füzeleri roketleri olmayan Hamas, çocukları ve kadınları cephane olarak kullanıyor, onları cepheye sürüyor, kurban ediyor" sözleriyle savunmaya çalıştı.

Kaynak: Ajanslar