TÜRKİYE’YE KARŞI ULUSLARARASI OPERASYON DEVAM EDİYOR

Doların geçtiğimiz günlerde yüzde 2'ye varan düşüş yaşamasının ardından yine karanlık güçler devreye girdi. Fitch, S&P ve Citi’den gelen küstah yorumların ardından 4.50’lere gerileyen dolar, 4.81'i gördü.

Küresel piyasalarda doların dün ABD'nin artan tahvil getirileri ve ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşamasının desteğiyle yükselişine ara vermişti. Türkiye'de de 4.50'ler seviyesine gerileyen dolar kuru aynı güçlerin saldırısına uğradı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten gelen Türkiye değerlendirmesi sonrası kurdaki yükseliş hızlandı. Dolar 4.81 seviyelerine kadar yükseldi.

Fitch açıklamasında, "Söylemler riskleri artırıyor. Para politikası siyasi sınırlamalara maruz kalıyor. Para politikası bağımsızlığı kredi notunu baskılıyor." ifadelerine yer verildi. Fitch, siyasi yorumların keyfi politika yapımı olasılığını artırdığını, Haziran seçimleri sonrasında politika öngörülebilirliğinin baskı altına gireceğini öne sürdü.

TEHDİT EDERCESİNE ÇIKARILAN RAPOR

Fitch'in ardından yine aynı lobinin başka bir ayağı olan Citigroup'tan analist Simon Nellis tarafından sunulan raporda, beş Türk bankada hedef fiyatı düşürdü. Adeta tehdit gibi yazılan raporda "Türk bankalar cazip alım fırsatı veriyor. Ancak ödleklere uygun değil" yorumu yapıldı. Güçlü bilançolara karşın hisse senedi performanslarının zayıf görünümüne dikkat çeken Citi, bankaların ilk çeyrekteki güçlü mali sonuçlarının yılın başından bu yana bankacılık endeksinin TL bazından yüzde 16 değer kaybıyla zıtlaştığı görüşüne yer verdi.

S&P DE TEHDİTLERDEN GERİ KALMADI

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard&Poor's da yerinde durmadı. Değerlendirmede, "Türkiye'nin mali durumunda bozulma, TL'nin düşüş üzerine bir hamle olmazsa oldukça hızlı olabilir. Türkiye'de eğer bir şey yapılacaksa, bunlar Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlı olacak." ifadeleri yer aldı. Borsa İstanbul da 102 bin puanın üzerinde başladığı güne günlük yüzde 1.05 artışla 103 bin 328 puandan kapattı.