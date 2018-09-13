Türkiye'ye iş için geldi: Kendini film gibi bir soygunun içinde buldu!

İspanya'da yaşayan Çin asıllı Lı X., birlikte çalıştığı Huang H. isimli kişiyle birlikte tekstil ürünü satın almak için İstanbul'a geldi.

İspanya'da yaşayan Çin asıllı Lı X., birlikte çalıştığı Huang H. isimli kişiyle birlikte tekstil ürünü satın almak için İstanbul'a geldi.

Hava limanından bir tanıdıkları aracılığıyla alınan Lı X. ve ortağı, özel bir araçla kalacakları otele gitmek için yola çıktı. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu aracın, Odessa Bulvarı'na geldiği sırada gri renkteki bir sivil araç tarafından yolu kesildi.

PARA DOLU ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR



Polis yazılı yelekler giymiş vaziyetteki 3 kişi, araçtan inerek bellerinden çıkardıkları silahla gösterip araçta bulunanlardan pasaport istedi. İki kişi araçtakilerin pasaportlarını kontrol ederken, polis görünümlü diğer kişi ise arka kapıyı açarak para dolu çantayı aldı ve araca doğru koşmaya başladı. İş adamlarının şoförü kaçan aracın peşinden koşsa da hırsızlar izlerini kaybettirip kayıplara karıştı.

Olay sonrasında polis merkezine giden mağdur iş adamları, çalınan çantaların içinde 436 bin euro ve şahsi kıyafetlerin bulunduğunu anlattı.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ



Emniyet güçleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimlik bilgilerine ulaşmayı başardı.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri çaldıkları paranın bir kısmı ile yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'nde savcı karşısına çıkarılan 9 şüpheli, ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında "Nitelikli yağma", "Suç eşyasının satın alınması" suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis istendi.

Kaynak: Ajanslar