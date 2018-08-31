Türkiye'ye BM'nin Suriye Özel Temsilcisi'nden küstah uyarı

Afrin'de 1 sivilin dahi hayatını kaybetmesine izin vermeden teröristleri temizleyen Türkiye'ye BM'nin Suriye Özel Temsilcisi'nden küstah uyarı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı sivillerin hayatını riske atmadan başarıyla tamamladı. Türkiye'nin tarihi ve operasyonları hakkında bilgisi olmayan Mistura, savaş suçu konusunu gündeme taşıdı.

YİNE SİVİLLERİ ÖNE SÜRDÜLER



Bölgede yaşanan askeri hareketliliğe dikkati çeken Mistura, buradaki yaklaşan muhtemel bir çatışmanın Suriye'nin sınırlarının dışına taşma potansiyeli olduğuna işaret etti.

Mistura, İdlib'de 2,9 milyon sivilin yaşandığını, bunların 1,4 milyonunun zaten en az bir kez yerinden edildiğini, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin 2,1 milyonunun insani yardımlarla yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.





SAVAŞ SUÇU UYARISI



Aileleri de dahil sadece 10 bin El Nusra ve El Kaide terör örgütü mensubunun bölgede yaşadığını aktaran Mistura, "İdlib genelinde 2,9 milyon insan yaşıyor. Bu nedenle yoğun nüfuslu bölgede ağır silahları kullanmak kaçınılmaz olduğundan, teröristlerle savaşmak için haklı bir gerekçe yok." dedi.

Mistura, yoğun nüfuslu bölgelerde silahların ayrım gözetmeksizin sistematik olarak kullanılmasının savaş suçu sayılacağı uyarısını yaptı.





Kaynak: Ajanslar