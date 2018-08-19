Türkiye'ye bir destek de Sırbistan'dan geldi!
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Fahri Konsolosluğunun Resmi Açılış Töreni sonrası basın toplantısı düzenledi, Sırp mevkidaşı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
SIRBİSTAN YER ALMAYACAKTIR
Son zamanlarda ABD'nin başlattığı ekonomik saldırıların ardından Türkiye'ye destek mesajı veren Dacic şunları söyledi:
"Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır."
Kaynak: AA