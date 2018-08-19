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19 Ağustos 2018 12:41 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2018 13:05

Türkiye'ye bir destek de Sırbistan'dan geldi!

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır." dedi.

Türkiye'ye bir destek de Sırbistan'dan geldi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Fahri Konsolosluğunun Resmi Açılış Töreni sonrası basın toplantısı düzenledi, Sırp mevkidaşı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

SIRBİSTAN YER ALMAYACAKTIR

Son zamanlarda ABD'nin başlattığı ekonomik saldırıların ardından Türkiye'ye destek mesajı veren Dacic şunları söyledi:

"Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır."


Kaynak: AA

Etiketler: Sırbistan


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