Türkiye'ye aba altından sopa!

Dış politikada diz çökmeyen Türkiye’ye saldırılar Moody’s ile başladı, hafta başından bu yana tırmandı. Küresel sermaye kur-faiz-borsa tehdidiyle saf belirletmek istiyor.



Ekonomide faizin yüzde 4.6'ya indiği, mega projelerin startının verildiği, IMF'ye borcun sıfırlandığı, kredi notunun iki kuruluş tarafından yatırım yapılabilir seviyeye çıkarıldığı, tarihinin en parlak dönemi olan Mayıs 2013'ten bu yana finansal, siyasi ve 15 Temmuz'da fiili işgal girişimine dönüşen saldırılarla boğuşan Türkiye, bir kez daha hedef tahtasına konuldu.

'SAFINI BELİRLE' BASKISI

Ortadoğu'da Suriye merkezli kutuplaşma ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sıcak savaş ihtimalini güçlendirirken, dış politikada diz çökmeyen ve milli çıkarları doğrultusunda hareket eden Türkiye'yi bir şeylere zorlamak için yapılan saldırılar had safhaya ulaştı. Geçmişte piyasaları operasyonlarla hizaya sokan küresel güçler, son bir haftada dolar üzerinden yapılan saldırılarla yine Türkiye'ye 'aba altından sopa' göstermeye çalışıyor, saf tutmasını istiyor.

HİZAYA SOKMA GİRİŞİMİ

Küresel güçler piyasa sopasını göstererek Ortadoğu'daki yeni oyun planında ülkeleri hizaya sokmaya çalışıyor. Bu nedenle, dünyada son bir haftada en fazla düşen borsalar Rusya ve Türkiye borsaları... Para birimlerinin değer kaybında da İran'la birlikte Türkiye ve Rusya başı çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve İran lideri Hasan Ruhani'nin 4 Nisan'da Ankara'da el sıkışmasının ardından bu üç ülkenin piyasalarına yönelik saldırıların hız kazanması da dikkat çekici. O tarihten bu yana dolar, TL karşısında yüzde 5'e yakın değer kazanırken, Rus Rublesi'ne karşı da yüzde 11 prim yaptı. Aynı dönemde para birimi yüzde 64 değer kaybeden İran ise, doları sabitlemek zorunda kaldı. Rusya borsası son bir haftada yüzde 11'den fazla erirken, Borsa İstanbul'daki kayıp ise yüzde 4'lerde. Trump yönetiminin Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşının zamanlamasının da Suriye açıklamalarının öncesinde gelmesi tesadüf değil!



BATIDA PİYASA YÜKSELİŞTE

Türkiye, Rusya ve İran piyasalarında yaşanan türbülansın Trump'ın yanında yer aldıklarını açıklayan ülkelerde olmaması ise dikkat çekici. Son bir haftalık verilere bakıldığında ABD borsası yüzde 1.6 yükselmiş durumda. İngiltere ve Almanya'da yükseliş yüzde 3'ü geçti, Fransa borsalarındaki ise yüzde 2'ye yaklaştı. Dün de piyasalar yine ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetlerinden etkilendi. "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek. Rusya, halkını gazla öldürmekten zevk alan kimyasal silahlı bir hayvanla ortaklık kurmamalı" diye atılan tweet içeride dolar kurunu 4.19 TL'ye çıkardı. Trump, bu tweetin ardından bir başka açıklama daha yaparak Rusya'ya 'ekonomik yardım' teklifinde bulundu.

Trump'ın "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için bir neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey. Silahlanmayı durdurun" tweet'i dikkat çekti.

TİCARET SAVAŞI DA MI SURİYE İLE İLGİLİYDİ?

Suriye'deki restleşme öncesinde Çin ile ABD arasında başlayan ticaret savaşları da saf belirleme kavgasının bir parçası olarak görülüyor. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının pimi martta çekildi. ABD, Çin çelik ürünlerinin ithalatına getirdiği yüzde 25 ve alüminyum ürünlerinin ithalatına getirdiği yüzde 10 oranındaki ek vergiler ile başlattığı ticaret savaşının dozajını daha sonra artırdı. 100'lerce ürüne ek vergi koyan ABD'ye karşı Çin de misilleme yaptı. Önceki gün ise iki ülke arasında bir nebze ateşkes ilanı yapıldı.





Kaynak: Ajanslar