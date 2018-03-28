Türkiye'nin Zaferlerinden Sonra Akılları Başlarına Geldi!

Trump ile Macron telefon görüşmesinde, Trump'ın "Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması" konusunu ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde,Türkiye ile Suriye'de yapılan iş birliğinin arttırılması gerekliliğini vurguladığı belirtildi.

Beyaz Saray, Trump ve Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki lider de Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya karşı Batı'nın sert tepkisine desteklerini ifade ettiler." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünya 28 Mart 2018 08:21 TUTUŞTULARLe Figaro yazarı, Avrupa ülkelerinin terör örgütü YPG için bir şeyler yapması gerektiğini aksi durumda Türkiye'nin bölgede elinin güçleneceğini yazdı.

İki liderin Türkiye hakkında da fikir alışverişinde bulunduğuna yer verilen açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması gerekliliğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Trump ve Macron'un ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkileri ve Çin'in "adil olmayan" ticari faaliyetlerini ele aldıkları kaydedildi.

Kaynak: AA