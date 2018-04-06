Türkiye'nin yeni insansız kara aracı: Tarantula

Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmi sosyal medya hesabından, yeni nesil Tarantula isimli uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen insansız kara aracının ilk görüntülerini paylaştı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmi sosyal medya hesabından, yeni nesil Tarantula isimli uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen insansız kara aracının ilk görüntülerini paylaştı.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), ''TEAS ve ASELSAN firmalarının birlikte geliştirdiği Aselsan Sarp silah kulesi entegre edilmiş 8x4 tekerlekli tarantula isimli araç ileriki tarihlerde güvenlik güçlerimizin hizmetine hazır olacak.

Maksimum 3 kilometreden kumanda edilebilen aracın 70 kilometre menzili var ve 8 saat çalışma özelliği var. 2 tonluk araç, 800 kilogram taşıma kapasitesine sahip.'' açıklamasında bulundu.

Gündem 06 Nisan 2018 15:56 Yunanistan'da ANKA paniği! F-16 kaldırmışlarYerli ANKA helikopteri dün ilk kez Rodos adası üzerinde denendi. ANKA, radarlar tarafından tespit edilince bir Yunan F-16 savaş uçağı da Girit’ten havalandı.

Kaynak: Ajanslar