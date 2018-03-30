Türkiye'nin Sert Tepkisinden Sonra Fransızlardan Geri Adım! Korktun mu?

Fransa'dan Suriye'ye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri operasyon planımız yok" ifadelerini kullandı.



Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Suriye'ye ilişkin yeni açıklamalar geldi. Fransa'dan Suriye'nin kuzeydoğusunda DAEŞ'in yeniden güçlenmesi tehlikesinin bulunduğu açıklaması geldi.

Reuters haber ajansı Saray kaynaklarının "Fransa, koalisyonun girişimleri dışında DAEŞ'e karşı Kuzey Suriye'de yeni askeri operasyonlara girmeyi düşünmüyor" bilgisini aktardığını geçti.

Gündem 30 Mart 2018 09:50 Türkiye'den Macron'a Çok Sert YanıtCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Macron'un YPG teklifine çok sert tepki gösterdi. Kalın "bu tür yaklaşımları reddediyoruz" dedi.

FRANSA MÜNBİÇ'E ASKER GÖNDERECEK İDDİASI

Fransa'nın, Türkiye'nin Suriye'de daha fazla ilerlememesi amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye destek için Münbiç'e asker göndereceği iddia edilmişti.

ERDOĞAN'DAN FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından üzüntü duyuyoruz. Geçen hafta Macron ile bizzat görüştük. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldık. Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet gösteren terör mensuplarını dün bir kez daha ağırlayanlar husumet ifadesinden başka anlamı olmadığını bilmelidir.

Ey batı SDG dediğiniz örgüt bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Bunları bize yutturamazsınız. Bunların adresine varana kadar her şey var. 24 saatte bir ismini değiştirseniz biz bunları biliriz. YPG'ye destek garantisi verdik... Lafa bak. Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı haddini aşan bir beyandır. Türkiye'nin arabulucuya ihtiyacı yok. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle masaya oturmak gibi bir sorunu var? Nereden çıkardınız bunu? Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar." demişti.

Dünya 30 Mart 2018 08:39 BEKLİYORUZ!!ABD’nin Suriye’den çok kısa zamanda askerlerini çekeceği, buna karşılık Fransa’nın Suriye’ye asker göndermeye başlayacağı açıklamaları başkent kulislerini de hareketlendirdi.

Kaynak: Ajanslar