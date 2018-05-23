Türkiye'nin madenleri ve madenlerin çıkarıldıkları yerler

Türkiye jeopolitik konum bakımından maden cenneti. Peki bu madenlerin çıkarıldıkları yerler nereler? Haberimizde...

Türkiye yer altı yer üstü özellikleri değerlendirildiğinde oldukça zengin bir ülke. Jeopolitik konumunun verdiği zenginlik Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı kılıyor. Türkiye dünya bazında incelendiğinde maden zenginliği bakımından ülkeler arasındaki sırası 28'dir. Yine Türkiye maden çeşitliliği bakımından ise 10. sıradadır. Madenlerin çıkarılmasında her ne kadar zorlanılsada çıkarılan illerin sanayi yapısı oldukça gelişmiştir. Türkiye'nin maden bakımından zengin bölgesi ise Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümü Elazığı İli Maden İlçesi’dir.

Türkiye'nin madenleri

Türkiye'nin madenlerin arama-tespiti ise Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) tarafından yapılmaktadır. Çıkarılan madenlerin işletilmesine verilen destek ise Etibank tarafından ya da özel sektör tarafından karşılanır. Türkiye'de madenlerin en çok olduğu bölgelerde gelişen sanayi ile birlikte halkın refah seviyesi artmaktadır.Doğu Anadolu Bölgesi ise maden zenginliği bakımından dikkati en çok çeken bölgedir.

Madenlerin çıkarıldıkları yerler

Manganez: Ereğli ve Borçka en çok çıkarıldıkları yerlerdir.

Demir: Divriği –Gürün (Sivas), Hekimhan-Hasan çelebi (Malatya), Çam dağı (Sakarya) , Edremit-Havran-Eymir-Ayvalık-Ayazmant (Balıkesir), Torbalı(İzmir), Simav- (Kütahya), Kırıkhan-Payas(Hatay), Bingöl, Kahramanmaraş, Düzce, Kayseri, Doğu Anadolu Bölgesi

Tuz: Tuz Gölü ile İzmir Çamaltı tuzlasından sağlanır. Kaya tuzu yatakları, Çankırı, Kars, Iğdır ve Nevşehir çevresinde bulunmaktadır.

Bakır: Murgul(Artvin), Küre(Kastamonu), Ergani–Maden (Elazığ), Çayeli (Rize), İşlendiği yerler: Maden Ergani bakır işletmeleri, Murgul bakır işletmeleri, Samsun Karadeniz bakır işletmeleri.



Krom: Guleman, Milas, Fethiye, Dalaman, Denizli, Bursa, Aladağ’da çıkarılır



Boksit: Seydişehir, Saimbeyli, Milas ve Akseki’de çıkarılmaktadır.



Bor Mineralleri: Balıkesir’de birçok yerde, Bursa’da, Seyitgazi’de çıkarılan bor minerallerinin üretim miktarı, ithalattaki talebe bağlıdır.



Mermer: Afyon ismi ile bütünlemiş olan mermer genel olarak yapılarda kullanılan bir malzemedir. En çok Afyon bölgesinde çıkarılsa da aynı zamanda; Bilecik, Gemlik ve Bandırma’da da çıkarılır.



Volfram: Bursa, Elazığ ve Malatya’da çıkarılmaktadır.



Antimon: Kütahya’da Simav ve Gediz’de, Ankara’da, Bilecik’te, İzmir’de çıkarılır.



Kükürt: Keçiborlu (Isparta), Sarayköy (Denizli), Simav (Kütahya). İşlendiği yerler: Keçiborlu kükürt işlemeleri.



Cıva: İzmir’de Ödemiş ve Karaburun’da Konya’da, Niğde’de, Balıkesir’de çıkarılmaktadır.



Zımpara Taşı:İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Antalya’da çıkarılır.



Fosfat: Çoğunlukla yapay gübre elde etmek amacıyla kullanılan madde; Mardin’de Mazıdağı’nda ve Kilis’te çıkarılmaktadır.



Uranyum: Türkiye’de yalnızca Aydın ve Giresun’da çıkarılır.



Çinko ve Kurşun: Bu iki maddenin madeni yatakları genelde aynı konumdadır. Rize’de, Artvin’de, İzmir’de ve Kayseri’de çıkartılırlar.

Kaynak: AjansHaber