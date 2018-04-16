Türkiye'nin Maden sektöründe ihracat hedefi 6 milyar dolar!

Türk mermer maden vakfı genel başkan yardımcısı ve Fimar mermer Satış pazarlama müdürü Muhammed Salih YILDIZ, sektör olarak maden ve doğaltaş ihracatında 2018'de yüzde 25 civarında bir artış ile 6 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin maden ve doğaltaş ihracatını değerlendiren Muhammed Salih YILDIZ, sektörün yüzde 25 civarında bir ihracat artışı yakaladığını açıkladı. Sektörün 2017 ihracat rakamlarını değerlendiren ve 2018 hedefleri hakkında bilgi veren YILDIZ, “İlk 11 aya bakarak sektör ihracatımızın toplamda yüzde 23-25 aralığında artarak yaklaşık 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2018 yılı için yoğun çalışma temposu ve yeni pazar fırsatlarıyla doğaltaş alanında yüzde 30’luk bir artış yakalanabilir. Diğer taraftan metal madenlerde emtia fiyatlarına bağlı olarak yüzde 20’lik bir artış bekliyoruz. Toplamda yüzde 22-25 oranında bir artış ile 6 milyar doları bulacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

ÇİN BÜYÜK FARKLA İLK SIRADA

“Maden sektörü ihracatında ilk sırada uzun süredir olduğu gibi yine Çin Halk Cumhuriyeti yer alıyor. Bu ülkeye ihracatımız yüzde 23 artarak 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin’i yüzde 12,5 artış ve 437,5 milyon dolar ihracatla ABD izledi. Üçüncü sıradaki Belçika’ya maden ihracatımız bu sene yüzde 75 artışla 227,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017’de ihracatımızın önemli miktarda arttığı ülkeler arasında özellikle Belçika, İspanya, Bulgaristan, Güney Kore, İsveç, İran ve Japonya’yı saymak gerekiyor. Güney Kore ve Japonya’ya gerçekleşen ihracat artışımızı hali hazırda Çin’e yaptığımız ihracatla beraber düşündüğümüzde Asya Pasifik Bölgesinde Maden sektör ihracatımızın önemli bir pazar elde etmeye başladığını görüyoruz. İlk defa önemli miktarda ürün sattığımız Tanzanya, Namibya gibi Afrika ile Peru ve Şili gibi Amerika ülkeleri açılmakta olduğumuz pazarların yönlerine dair fikir veriyor” diye konuştu.

GÜNEY AMERİKA BÜYÜK FIRSAT

Sektör için yeni hedef pazarların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Çevik şunları söyledi: “Sektörümüzün öncelikli hedefi hiç gitmediğimiz pazarlara gitmek olmalıdır. Güney Amerika’yı karış karış dolaşmamız gerekiyor. Keza Afrika’yı, Türk Cumhuriyetleri de aynı şekilde göz ardı etmemeliyiz. Dünya mermer rezervinin neredeyse yarısına sahip Türkiye’yi, sektörümüzü ve ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtmamız gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin dünyadaki önem arz eden konumu oluşturulan yüksek bilinirliği ve dünyada ki ülkelerin artık güvenini kazanması ile pazarlama kabiliyetimiz biraz daha kolaylaşmış müşteriye ulaşmak için aşılan yol ise şüphesiz kısalmıştır.

Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği pazarlar hakkında bilgi veren Yıldız, “İlk 11 aylık rakamlara göre, hem doğaltaşta hem de mineral ihracatında en büyük pazarımız uzunca süredir Çin Halk Cumhuriyeti. Çin’e 882 milyon dolar doğaltaş, 666 milyon dolar mineral ihracatı gerçekleştirdik. Doğaltaş ihracatında Çin’i 269 milyon dolarla ABD ve 97 milyon dolarla Suudi Arabistan takip etti. Mineral ihracatında ise 206,7 milyon dolarla Belçika ve 140 milyon dolarla İtalya Çin’i izliyor.”

Türk memeri yada Türk doğaltaşı markası ile artık yola çıkmamız gerekiyor.İtalya Türkiyede üretilen mermerin 20de biri kadar üretim yaparken 20 katı kadar fazla ciroyu işte bu marka olma ve yapmış olduğu italyan taşı algısı ile yapmaktadır. Çoğu dünya ülkelerin de Türk menşeli mermerlerin italyan mermeri ismi ile pazarlanmaya çalışıldığını özellikle biliyorum. Ülkemiz de katma değere istihdama üreticiye verilen değer ve destek arttırılmalı fabrikalar ise Türk mermeri markası olma yolunda bilinçli bir şekilde artık yol almalıdır.

Kaynak: AjansHaber