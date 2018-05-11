Türkiye'nin ilk F-35A uçağı "Hayırlı olsun"
Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek ilk F-35A uçağı, ilk uçuşunu Fort Worth Texas'da gerçekleştirdi.
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, ilk F-35A uçağımızın test uçuşlarını yaptığını açıkladı. Twitter hesabından duyuran Demir, "Hayırlı olsun" dedi.
İSMAİL DEMİR DUYURDU
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan F-35A savaş uçağı hakkında açıklama yapan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek ilk F-35A uçağımız ilk uçuşunu Fort Worth Texas’da gerçekleştirdi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
TESLİMAT 21 HAZİRAN'DA
Uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran’da Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.
F-35A üzerindeki Türk Hava Kuvvetleri forsu ise dikkat çekti. İlk uçuşta Türk F-35A’ya Lockheed Martin’e ait F-16 uçağı eşlik etti.
Kaynak: Ajanslar