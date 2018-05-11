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11 Mayıs 2018 23:32 | Son Güncelleme: 11 Mayıs 2018 23:36

Türkiye'nin ilk F-35A uçağı "Hayırlı olsun"

Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek ilk F-35A uçağı, ilk uçuşunu Fort Worth Texas'da gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk F-35A uçağı Hayırlı olsun

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, ilk F-35A uçağımızın test uçuşlarını yaptığını açıkladı. Twitter hesabından duyuran Demir, "Hayırlı olsun" dedi.

F-35A uçağımız ilk uçuşunu yaptı

İSMAİL DEMİR DUYURDU

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan F-35A savaş uçağı hakkında açıklama yapan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek ilk F-35A uçağımız ilk uçuşunu Fort Worth Texas’da gerçekleştirdi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

F-35A uçağımız ilk uçuşunu yaptı

TESLİMAT 21 HAZİRAN'DA

Uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran’da Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.

F-35A üzerindeki Türk Hava Kuvvetleri forsu ise dikkat çekti. İlk uçuşta Türk F-35A’ya Lockheed Martin’e ait F-16 uçağı eşlik etti.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: F-35A


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