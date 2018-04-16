"Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyorum"

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Galatasaraylı taraftarların tepkisine ilişkin, "Burası benim yuvam, canları sağ olsun. Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyorum. İnşallah Cengizler ve Enesler bunları yaşamaz." dedi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin kendilerinden daha iyi oynadığını söyledi.

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Tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yarışında önlerinde 5 maç olduğunu dile getirerek, "Beş maçın her birini final gibi oynayıp, sonunda ne olacağına bakacağız. Çünkü gerideyiz, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Takım arkadaşlarımın gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Sonuçta bir sistemle oynamaya çalışıyoruz. Dört yıllık yeni bir kulüp, 100 yıllık çınarlara karşı mücadele ediyor. Saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Burası benim yuvam"

Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve bir dönem formasını giyen Arda Turan, sarı-kırmızılı taraftarların maçta kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Burası benim yuvam, insanlar istedikleri kadar ıslıklayabilirler, canları sağ olsun. Hayatımızın birçok bölümünde hatalar yaptık ama ben hayatımı Allah için yaşıyorum ve Allah gerçekleri biliyor. Bazı şeyler bizimle mezara gider. Buraya başka bir forma ile geliyoruz, normaldir. Islıklayacaklar, protesto da edecekler. O yüzden önemli değil, üzülmedim."

"Tepkileri bekliyordum"

Tecrübeli futbolcu, tepkilere alışık olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tepkileri bekliyordum. Alışığım zaten. Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyorum. Milli formayı 100 kez giymiş ve Avrupa'da 11 kupa kazanmış biri, Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyor, güzel bir şey bu. İnşallah Cengizler ve Enesler bunları yaşamaz. Çok problem değil ben mutluyum, keyfim yerinde. Çünkü futbolun oynandığı, futbolu düşünen insanlarla beraberim. İnsanların beni koyduğu kılıfa değil de bana değer veren insanlarla birlikteyim. O yüzden problem yok."

"Hiçbir kırgınlığım yok"

Herhangi bir kırgınlığının olmadığını dile getiren milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir kırgınlığım yok. Belki sevgiden de olabilir. Ben 12 yaşından 24 yaşına kadar bu kulüpte yetiştim. Dünyanın en büyük kulüplerine gittikten sonra da bunu gururla söyledim. 'Kendi evimdeydim' diyordum. Hala da söylüyorum. Bu kulübe para kazandırarak gittim. Şartlar böyle oldu. Bugüne kadar her söylediğimin arkasındayım. Sizlerin birçoğu gerçekleri biliyor ama şartlar gereği söyleyemezsiniz. Ben polemik konusu olmak istemiyorum. Takımın lider oyuncularından biri olarak burada sizin karşınızdayım. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"Hakem maçı bir kez daha izlesin"

Arda, devre arasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak, "Devre arası hakemle konuşuyordum. Donk çok kötü ayağıma bastı ve hakem hiçbir şey vermedi. Sadece onu söyledim. Bizim durumumuzdaki oyuncuların hakemle ilgili konuşmaları olmaz. Ancak hakem, hem tavrı hem de yönetimi için maçı bir kez daha izlesin, değerlendirsin. Onun için daha hayırlı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelmemeleriyle ilgili soruya ise "Herhangi polemiğe girecek bir şey söylemek istemiyorum. Ben sadece bana destek veren ve sahip çıkmış kulübe, işime konsantre olmaya çalışıyorum. Onun dışında görseydim, selam verirdim." yanıtını verdi.

Kaynak: AA