Türkiye'nin gururu Mehmetçik'in büyük cesareti!
Afrin'de, tuzaklanan bombalar Mehmetçik tarafından tek tek etkisiz hale getiriliyor.
Türkiye'nin sınırına yuvalanarak devlet kurma hayallerine kapılan teröristler, Zeytin Dalı Harekatı ile bozguna uğratıldı.
Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla Suriye'nin kuzeyinde büyük bir temizlik yapıldı.
Yaklaşık 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getiren Türk askeri, bölgede huzur ve barış ortamını sağladı.
PKK'NIN HAİN TUZAKLARI
Afrin ve çevresinde teröristlerden geriye hain tuzaklar kaldı.
Bölgedeki insanların güvenliğini canının önünde tutan Türk askeri ise, tuzakları tek tek imha etmeye başladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan son bilgilendirmede; bölgede 206 mayın, 1079 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği belirtildi.
KORKUSUZ TÜRK ASKERİ
Objektiflere yansıyan görüntülerde; bölgede görev yapan bir SAS komandosunun korkusuz bir şekilde teröristlerin tuzakladığı bombayı imha etmeye çalıştığı görülüyor.
Kaynak: ajanslar