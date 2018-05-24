Türkiye'nin en sevilen haber uygulaması Bundle yenilendi!

Ajanshaber'in de sevilen mecralar arasında olduğu Bundle’ın yaklaşık 1 yıldır beklenen yeni versiyonu nihayet yayınlandı. Bundle 2.0 tamamen yenilenen arayüzüyle eskisinden de üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor!

Ajanshaber'in de sevilen mecralar arasında olduğu Bundle’ın yaklaşık 1 yıldır beklenen yeni versiyonu nihayet yayınlandı. Bundle 2.0 tamamen yenilenen arayüzüyle eskisinden de üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor!

Bundle dünyanın dört bir yanından 10 bin’in üzerinde yayıncıyı kullanıcılara sunan bir içerik platformu. Hem kullanıcının dilediği mecralardan kişisel bir haber akışı oluşturmasını sağlıyor hem de önemli son dakika gelişmelerini anlık bildirimlerle iletiyor. Gündem, teknoloji, spor, finans, eğlence, köşe yazarları gibi 22 farklı kategoriden ve Türkiye’de aklınıza gelebilecek her kaynaktan her gün on binlerce içerik Bundle’da yer alıyor.



Tamamen Türk bir ekibin elinden çıkan Bundle, Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika’da da çok sayıda kullanıcıya sahip. Çok şık bir tasarıma sahip ve kullanıcı skoru 4.6 yıldız olan Bundle, Play Store tarafından geçtiğimiz yılın “En iyi haber uygulaması” seçildi ve App Store’da da haber kategorisinde editörün tercihi.



Bizi sosyal medya hesaplarımız haricinde Bundle’dan da takip edebilirsiniz. Bundle’ı indirdikten sonra Ajanshaber'i aratarak takip listenize eklemeyi unutmayın!



Android için: https://play.google.com/store/ apps/details?id=com. dwarfplanet.bundle&hl=tr

iPhone ve iPad için: https://itunes.apple.com/tr/ app/bundle-haber/id830521905? l=tr&mt=8