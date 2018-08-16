Türkiye'nin en büyük cep telefonu kuruldu: Hedef 4.4 milyon

Türkiye'nin en büyük cep telefonu kuruldu. Fabrika'da 2018 sonu itibariyle 4.4 milyon üretim hedefleniyor.

100 milyon TL’lik yatırımla açılan fabrikada, 2018 sonu itibariyle üretim kapasitesinin 4.4 milyon adede çıkarılması hedefleniyor. Fabrikada bu yıl 155 milyon TL’lik ihracat hedeflenirken, faaliyette olduğu ülke sayısı da 45’e çıkarılacak.

Bu fabrika yatırımıyla yüzde yüz Türk markası olan General Mobile’ın, Ar-Ge merkezi ve operasyon yönetiminin ardından üretimi de Türkiye’de olacak.

HEDEF 4.4 MİLYON

İhracatla büyüyen bir marka olduklarını belirten General Mobile Başkanı Sebahattin Yaman, “Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45’e çıkararak 4.4 milyon adet üretim yapmak olacak” diye konuştu.

İHRACATA TÜKLENİLECEK

Yaman, 2017 yılında toplam satışlarının yüzde 16’sının ihracat yoluyla olduğunu dile getirerek, “Yeni fabrika yatırımımızla bu oranı 2018 yılı sonunda yüzde 20’ye çıkartmayı planlıyoruz. 2017’de ihracat ciromuz 75 milyon TL’ydi, 2018 sonu itibariyle ihracat hedefimiz ise 155 milyon TL.

Yeni üretim üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar