Türkiye'nin elektrik üretiminde yükseliş

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 24 milyon 477 bin megavatsaate çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Yılı Mart Ayı ElektrikPiyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28,5'i doğalgaz, yüzde 16,5'i ithal kömür, yüzde 15,6'sı linyit ve yüzde 14,2'si barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

Lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artarak, 24 milyon 477 bin megavatsaate yükseldi. Söz konusu ayda elektrik üretimi, doğalgaz santrallerinde yüzde 15,5, barajlı hidroelektrik santrallerde yüzde 4 azaldı. Linyitten elektrik üretimi yüzde 19,9, ithal kömürden elektrik üretimi ise yüzde 1,3 arttı.

Abone sayısı arttı

Martta elektrik abonesi sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 artışla 42 milyon 862 bine ulaştı. Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 5,3, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,2, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,4, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 2 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı ise yüzde 3,5 arttı.

Martta faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 19 milyon 140 bin megavatsaate yükseldi. Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 45'si sanayi, yüzde 28'i ticarethane ve yüzde 24'ü mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 2'si aydınlatma ve yüzde 1'i de tarımsal sulama kaynaklı oldu.

Kurulu güç yüzde 4,9 arttı

Mart sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artışla 81 bin 963 megavata çıktı. Kurulu gücün yüzde 32,2'sini doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,2'sini barajlı hidroelektrik, yüzde 11,3'ünü de linyit santralleri oluşturdu. Kurulu kapasitenin kalanı ithal kömür, akarsu, rüzgar, jeotermal, fuel-oil, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, nafta, güneş, LNG ve motorin ile elektrik üretilen tesislerden oluştu.

Güneş, biyokütle, rüzgar ve akarsu kaynaklarından elde edilen lisanssız elektrik üretimi ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 247 artarak 595 bin megavatsaate yükseldi. Bu alanda en çok lisanssız elektrik üretimi yapılan şehirler sırasıyla Konya, Kayseri, Afyonkarahisar, Şanlıurfa ve Ankara oldu.

Kaynak: Ajanslar