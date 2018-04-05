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Türkiye'nin doğa harikası tabiat parkları

Türkiye'nin doğa harikası tabiat parkları

Hafızanızı yoklayın, bakalım kaçını aklınızda tutabilmişsiniz? Ya da kaç tanesini tanıyorsunuz tabiat parklarının. Bitki örtüsü, yaban hayatı ve sahip olduğu eşsiz manzarayla tabiat parkları, Türkiye’de tam 223 tane. Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün koruması altında olan bu parklarda doğayla resmen iç içe geçeceksiniz. Parklar; Bisiklet, piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, doğa temalı şenlikler, konaklama, olta balıkçılığı, yaban hayatı gözlemciliği ve yüzme gibi faaliyetler için doğaseverlere hizmet veriyor.
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Yaşam 05 Nisan 2018 - 10:10

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