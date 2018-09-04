Türkiye'nin de en önemli ticaret merkezi: Kapalıçarşı

Yüzlerce yıllık geçmişiyle öne çıkan Kapalıçarşı, sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin de en önemli kültür, tarih ve turizm mekanlarından biri olarak cazibesini koruyor.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Osmanlı Devleti'nin ekonomik açıdan gerçekleştirdiği en önemli projelerinden Kapalıçarşı'nın temeli, 1461'de atıldı.

Osmanlı'nın Doğu-Batı Kuzey-Güney arasındaki çok yönlü ve etkin bir rekabetin denetlenip dengelendiği büyük bir mekanizma haline gelen Kapalıçarşı, Fatih SSultan Mehmet'in, Ayasofya'ya gelir getirmesi amacıyla Cevahir ve Sandal bedestenlerini kurdurmasıyla oluştu.

2 BİN 500 DÜKKAN BULUNUYOR





Kanuni Sultan Süleyman'ın ahşap yaptırarak daha da büyük hale getirdiği çarşıda, eskiden zenginlerin mücevher, kıymetli maden, kürk ve silah gibi değerli eşyalarının yanı sıra devlet hazinesinin büyük kısmının da muhafaza edildiği biliniyor.

Estetik tasarımı sayesinde adeta dev ölçülü bir labirenti andıran çarşı, sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin hem turizm hem de ticari anlamda çekim merkezi durumunda. 40 bin metrekare üzerine kurulan çarşıda, 2 bin 500'ü aşkın dükkan bulunuyor.

Altuncular, Basmacılar, Fesçiler, Halıcılar ve İplikçiler gibi satılan ürünlere göre isimlendirilen 60 sokağın yer aldığı, üzeri dam ve kubbelerle örtülü çarşıda, 22 kapı ve 29 han yer alıyor.

20'DEN FAZLA YANGIN OLDU





20 Kasım 1651'den itibaren 26 Kasım 1954'e kadar 20'yi aşkın yangın geçiren ve depremlere maruz kalan çarşı, 1894'teki İstanbul depreminden sonra yapılan tadilatlarla bugünkü halini aldı.

Çarşu-ı Kebir yani Büyük Çarşı diye anılan bu mekan, günümüzde yaşayan müze olarak da görülüyor.

GELENEKSEL VE MODERNİ BİR ARADA YAŞATIYOR

İstanbul'a gelen ve alışveriş yapmak isteyen turistlerin ilk uğrak noktası Kapalıçarşı'da, halıdan çantaya, tekstil ürünlerinden altın ve gümüş takılara, antikalardan çinilere ve hediyelik eşyalara kadar her şey satılıyor.

Çarşıda, yeme içme alanında hizmet eden mekanlar da bulunuyor. Kültür, tarih ve alışveriş merkezi olan 557 yıllık Kapalıçarşı, eskiyle yeniyi, gelenekselle moderni bir arada barındırıyor.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Ayasofya Camii'nin vakfiyesi olarak 1461 yılında gelir getirmesi amacıyla kurulan çarşının, daha sonra vakıflar aracılığıyla özel mülkiyete de geçtiğini söyleledi.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU





Fatih Kurtulmuş, "557 yıllık tarih, kültür, turizm ve alışveriş merkezi. 40 bin metrekare üzerine kurulan 2 bin 500 mağazası, 22 kapısı bulunan, günde ortalama 135 bin kişinin ziyaret ettiği, iş yaptığı, gezdiği bir merkez. Dünyada bunca yıllık merkezler sadece müze statüsünde ama burası hem tarih hem turizm hem kültür ve alışveriş merkezi olarak hizmet veriyor." dedi.

Kaynak: Ajanslar