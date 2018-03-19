Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliğine Molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi

Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçilik binasına en az iki saldırgan tarafından molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçilik binasına düzenlenen saldırıda yaralanan olmadı.

Danimarka polisi bugün erken saatlerde bina boşken meydana gelen saldırıda binanın dışında ufak maddi zarar oluştuğunu belirtti.

Bir polis yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yürüttüğünü ancak henüz kimsenin tutuklanmadığını belirtti.