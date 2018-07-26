Türkiye'nin cevabı net oldu: Trump ilk hamleyi yaptı!

Senato Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarıyı kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında bir açıklama yaptı. Mike Pence, "ABD'li papaz serbest bırakılmadığı takdirde ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" dedi.

TÜRKİYE'YE TEHDİT

Amerikan haber ajansı The Associated Press'in (AP) aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında Türkiye'yi tehdit eden bir açıklama yaptı.

"ABD TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYACAK"

Din özgürlüğü üzerine yapılan üç günlük bir konferansın kapanışında konuşan Pence, "ABD'li papaz serbest bırakılmadığı takdirde, ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN CEVABI NET OLDU:

Dünya 26 Temmuz 2018 19:50 Türkiye'den Trump'ın hadsiz açıklamalarına net cevap!Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz" diyerek Trump'ın yorumuna cevap verdi.

ABD İLK ADIMINI ATTI

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Senatör Bob Corker ile Senatör Bob Menendez, bugün Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak iki partili yasa tasarısının komitede kabul edildiğini açıkladı.

Kaynak: Ajanslar