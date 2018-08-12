Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na saldırı

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişiminde bulunuldu. Bu saldırı nedeniyle ufak çaplı bir yangın meydana geldi.

Olay Cumartesi gecesi yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, Amsterdam'daki Museumplein meydanında bulunan başkonsolosluk binasına molotoflu bir saldırı meydana geldi.

MOLOTOFLU SALDIRI DÜZENLENDİ



Üç gaz bidonundan oluşan ev yapımı bir molotof kokteylli saldırı sonucu başkonsolosluk binasında ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Alevler büyümeden söndürüldü.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili hiçbir yaralanma meydana gelmediği açıklandı. Amsterdam polisi, saldırıdan kısa süre sonra şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Polis, zanlıyı ateş ederek etkisiz hale getirdi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği konusunda açıklama yapılmadı.

Kaynak: Ajanslar