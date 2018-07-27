Türkiye'nin 3'üncü curling salonu Amasya'da hizmete girecek

Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kodek, "İl bazında baktığınız zaman Erzurum ve Trabzon'da salonlar var. Biz şu anda 3'üncüsünü Amasya'da yapıyoruz." dedi.

Amasya'da yapımı devam eden Türkiye'nin üçüncü curling salonunun, ay sonunda hizmete açılacağı bildirildi.

Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, Türkiye'de üçüncüsü inşa edilen curling salonunda inceleme yaptı.

Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki Amasya Spor Salonu içerisindeki alanda inşaatı devam eden salonu basın mensuplarıyla gezen Kodek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kodek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir milyon 600 bin liralık yatırımla inşa edilen curling salonunun, Türkiye'deki üçüncü, bölgedeki de en iyi salonlardan biri olacağını söyledi.

BAYRAMDAN ÖNCE AÇMAYI PLANLANIYOR

Salonun yapımıyla, Amasya Spor Salonu'nda kulanılmayan boş alanların da değerlendirilmiş olduğuna dikkati çeken Kodek,"Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana kurulan salonumuz, uzunlukları 68 metre olan iki kulvardan oluşuyor. Bu yatırımla birlikte Amasya Spor Salonu'nun da aktif kullanılmasını sağlamış olacağız. İnşallah Kurban Bayramı'ndan önce salonumuzu hizmete açacağız." dedi

Curling sporunda Türkiye'nin iyi yerlere geleceğini ve Amasya'nın da bu branşta başı çekerek milli sporcular yetiştireceğine inandığını ifade eden Kodek, şunları kaydetti:

"Curling Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan olimpik bir spor. İl bazında baktığınız zaman Erzurum ve Trabzon'da salonlar var. Biz şu anda 3'üncüsünü Amasya'da yapıyoruz. Türkiye'de bildiğim kadarıyla 8 salon planlandı. Fakat biz Amasya olarak ilklerden olacağız. Curling gibi yeni gelişmeye başlayan sporları biz önemsiyoruz. Çünkü bu branşlarda başarının gelmesi ilk başlayanlar için çok önemli. Bununla ilgili de altyapı çalışmalarımızı bitirdik. Antrenör kurslarımız, hakemlik kurslarımızı da önümüzdeki hafta ilimizde açacağız."

Kodek, Amasya'nın curling sporunda söz sahibi olması için Amasya Üniversitesi'nde seçmeli ders olarak eğitim verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA