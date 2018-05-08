Türkiye'den Trump'ın kararı sonrası ilk açıklama!

Ekonomi Bakanlığı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın: "ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir"

Ekonomi Bakanlığı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararıyla ilgili olarak İran ile ticareti kısıtlamayacaklarını açıkladı.

Dünya 08 Mayıs 2018 21:55 Trump'ın kararı büyük tepkilere yol açtı! İşte o tepkilerABD Başkanı Donald Trump İran'a verdiği ültimatomların karşılığını nükleer anlaşmadan çekilerek verdi. Donald Trump'ın imzaladığı kararname ile P5+1 anlaşması bozulurken, anlaşmanın bozulması dünyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Ajanshaber