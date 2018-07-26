Türkiye'den Trump'ın hadsiz açıklamalarına net cevap!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz" diyerek Trump'ın yorumuna cevap verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı şeklindeki tehdidine sert bir şekilde yanıt verdi.

Çavuşoğlu, ''Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Gelen tehditlere asla tolore etmeyiz. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir. ABD Yönetimini biran önce bu yanlış (tehditkar) söylemi bir kenara bırakarak yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz.'' dedi.

HAMİ AKSOY DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence’in Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:

''Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye’ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez.

Ülkemiz, ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koymuş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ABD yönetiminin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir.

Brunson davası hakkında Amerikalı muhataplarımıza çeşitli vesilelerle gerekli açıklamalar yapılmış ve konunun bağımsız Türk yargısının yetki alanında olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. ABD yönetimini bir an önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz.''

TRUMP'TAN YAPTIRIM MESAJI

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabı üzerinden, ''ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!'' açıklamasını yapmıştı.

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Kaynak: AA