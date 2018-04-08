Türkiye'den, Suriye Duma'daki kimyasal saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Duma'daki kimyasal saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta'nın Duma yerleşkesinde düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kimyasal silah kullanımı konusundaki sicili uluslararası toplumun malumu olan rejim tarafından düzenlendiği yönünde güçlü şüphe bulunan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu olay, Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin 2118, 2209 ve 2235 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha hiçe sayıldığını göstermektedir" ifadesi yer aldı.

Uluslararası toplumun saldırı karşısında tepkisini ortaya koymasına ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu vakayı derhal soruşturmasına yönelik beklentinin dile getirildiği açıklama şöyle devam etti:

"Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, insanlığa karşı suç teşkil eden, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan ve geçmiş saldırılar karşısında önlem alınmadığı için tekrarlanan bu tür hunharca saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu saldırıların cezasız kalmaması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

Sivil Savunma ekipleri, Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlenen kimyasal silah saldırısında 40 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.

Kaynak: Ajanslar