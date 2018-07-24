Türkiye'den Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına sert bir şekilde cevap verdi. Kalın "Siyonist, ırkçı ülkenin başbakanı, Başkanımıza insan hakkı dersi veremez" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'i hedef alan sözlerine yanıt veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

''CUMHURBAŞKANIMIZA İNSAN HAKKI DERSİ VEREMEZ''

Kalın, "Irkçılık, işgal ve insanları yerinden çıkarma üzerine kurulmuş siyonist apartheid ülkesinin başbakanı, Cumhurbaşkanımıza insan hakkı dersi veremez. Türkiye'nin, Filistin halkına yönelik ayrımcılığı kurumsallaştırmaya yönelik utanmaz bir girişim olan, Ulus Devlet Yasası'na yönelik eleştirisi, adelet ve barış için evrensel bir çağrı. Bay Neyanyahu bu kelimelerin anlamını bilmiyor olabilir ancak dünya neler olduğunun farkında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar