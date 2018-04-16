Türkiye'den Macron'a yanıt geldi!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Macron'a cevap verdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Katar'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bozdağ, "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır." dedi.

"Üstü kapalı Esed'e destek veriyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"Kendi milletvekillerini Esed'e gönderiyor, onunla fotoğraf çektiriyor. Öte yandan da Esed'in bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esed'e üstü kapalı bir destek veriyor. Şu anda yaptığı budur."

"Savunmasız insanları öldürüyorsunuz"

Suriye'deki gelişmelere değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Konvansiyonel silahlarla öldürme de kimyasal silahlarla öldürme gibi aynı şekilde suçtur. Çünkü ikisinde de masum insanları, sivilleri, çaresiz olanları, savunmasız insanları öldürüyorsunuz."

CHP'nin oturma eylemi

Bozdağ, CHP'nin başlattığı oturma eylemine ilişkin, "AK Parti'yi oturarak engellemeleri mümkün değildir. AK Parti yoluna devam edecektir. Benim onlara tavsiyem, oturma vakti değil, ayağa kalksınlar, AK Parti'yi örnek alsınlar." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD ile politika birliğine sahip değiliz"

Türkiye'nin bölgedeki tutumunun değişmediğine dikkati çeken Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ABD ile PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütlerine verdiği destek noktasında anlaşamıyoruz ve onların DEAŞ terör örgütüyle mücadelede başka terör örgütlerini kullanmasının yanlış olduğunu her defasında ifade ediyoruz. Biz bu noktada ABD ile politika birliğine sahip değiliz, farklı politikalar izliyoruz. Türkiye'nin bu tutumu değişmemiştir."

Kaynak: Ajanslar