Türkiye'den kritik petrol hamlesi!

Türkiye’nin Sudan’da petrol arayacağı bölge netleşiyor. TPAO, Sudan’ın Güney Sudan sınırında zengin petrol yatakları bulunan Abyei’de iki noktada sondaj yapacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sudan Petrol Bakanlığı ile anlaşmaya imza attıktan sonra petrol arayacağı sahayı teslim almıştı. Çıkarılacak petrolün Port-Sudan üzerinden Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor. Anlaşma Türkiye’ye petrol geliri yanında jeopolitik açıdan da önemli avantaj sağlayacak.

ALANLAR NETLEŞİYOR

Afrika’daki stratejik önemini giderek artıran Türkiye’nin Sudan’da petrol araması yapacağı alanlar netleşiyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre, TPAO, ülkenin Güney Sudan’la olan sınırda bulunan ve şu anda petrol çıkarılan yerlere yakın iki alanda petrol araması yapacak.

Türkiye’nin Sudan’da petrol araması yapacağı alanlar netleşiyor. TPAO, söz konusu ülkenin Güney Sudan ile olan sınırda bulunan ve şu anda petrol çıkarılan yerlere yakın iki alanda petrol araması yapacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında bir sahanın geliştirilmesi için çalışma anlaşması imzalandı.

ŞİRKET KURULDU

Türkiye'nin bölgesinde stratejik önemini arttıracak ve Ortadoğu güç dengesini etkileyebilecek petrol hamlesi uzun vadede petrol geliri yanında jeopolitik açıdan da önemli bir avantaj getirecek.

Anlaşma uyarınca Maden Tetkik ve Arama Kurumu Sudan'da şirket kurarak ilk adımı attı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da şirketinin petrol aramayla ilgili saha teslimlerini aldı. Buna göre TPAO, Sudan’ın Güney Sudan sınırında zengin petrol yatakları bulunan Abyei’de iki noktada sondaj yapacak. Son dönemde enerji alanında atılan adımları güçlendirecek bir proje olan Sudan'da petrol arama faaliyetleri neticelendiğinde çıkarılacak petrol Port-Sudan üzerinden Türkiye'ye gönderilecek. Sudan'daki arama tarama faaliyetleri yerli petrol konusunda devrim olarak kabul ediliyor. Söz konusu projenin, Türkiye’nin enerji harcamalarını düşürücü bir etki de yapması öngörülüyor.

Kaynak: Ajanslar