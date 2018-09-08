Türkiye'den kritik İdlib uyarısı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Amacımız bu saldırıları durdurmak. Rejim bahanelerle İdlib'e saldırıyor. İdlib sorunu Astana ruhuna uygun şekilde çözülmeli. Rusya ve İran ile yoğun çaba içerisindeyiz.

AKSİ HALDE...



2 milyona yakın insan Türkiye sınırına doğru gelebilir. Bu baskı her yeri etkiler. Almanya'yı da etkiler bizi de etkiler. Her yeri etkiler. İdlib bölgesi, çatışmasızlık bölgesidir. 3,5 milyon insan var. Bu haliyle korunması gerekiyor. Aksi halde çok ciddi insani dramlar oluşur.

Kaynak: Ajanslar