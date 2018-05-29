Türkiye'den kritik F-35 açıklaması!

Amerika'nın F-35 konusunda tehditvari açıklamasından sonra Türkiye'den jet cevap geldi.

ABD'nin Rusya'dan alınan S-400 hava sistemlerini bahane ederek Türkiye'ye F-35 üzerinden tehdit etmesi tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Kamuoyunda devam eden tartışmalar üzerine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Müsteşarlık, uçağın teslimat tarihinde bir problem olmadığını işaret ederek, "İlk F-35 uçağımızın teslimatı hazırlıkları 21 Haziran 2018 tarihinde olacak şekilde devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ajanslar