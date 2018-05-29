Yapılmış olanı vaat olarak vatandaşa sun: Türkiye'den haberi olmayan muhalefet!

Muhalefet partileri, hayata geçmiş olan uygulamaları seçmene sanki yeni bir projeymiş gibi seçmene vadediyor.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı adayları ve seçime girmeye hak kazanan partiler seçim vaatlerini açıkladı. Muhalefet partilerinin yeni bir proje üretmek yerine, yapılmış olan icraatlar ile halkın karşısında çıkması dikkat çekti. AK Parti 146 yeni proje için seçmene söz verirken, muhalefet, yapılanları ve yapılacakları yıkma peşine düştü. Vaatlerinin yarısı hayata geçmiş olan projeleri yeniden yapmayı ilan etmek olan muhalefet, bizzat halkın yararına olan çok sayıda projeyi de durdurmayı vaat olarak açıkladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kanal İstanbul ile yerli otomobil projesini durduracağını vadederken, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener Şehir Hastaneleri projesini durduracağını söyledi. Saadet Partisi'nin (SP) adayı Temel Karamollaoğlu, köprü ve yol projelerinin tümünü israf olarak gördüğünü açıklarken, HDP ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot illerde uygulamaya konan okul öncesi zorunlu eğitimi yeni bir vaat olarak sundu.



MAZOT FİYATINDA MUHALEFET ŞAŞKIN

Muhalefet partileri mazot kullanımında çiftçiye indirim yapacağını vadederken, şu an çiftçinin mazotu ucuz kullandığından haberleri olmadığı ortaya çıktı. En dikkat çeken açıklama ise Muharrem İnce’den geldi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çiftçiye mazotun 3,5 liradan verileceğini söyledi. Çiftçinin durumundan habersiz olan İnce’ye cevap Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan geldi. Bakan Fakıbaba mazotun çiftçiye şu anda 2 lira 35 kuruştan verildiğini söyledi. Fakıbaba, ''Son desteklerimizle birlikte mazotun yarısını biz karşılıyoruz. Mazot fiyatını biz şu anda 2 lira 35 kuruşa çiftçiye veriyoruz” dedi.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ ZATEN VAR

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, uygulamada olan çok sayıda hizmeti yeni vaat olarak sundu. İnce, “18 yaşına kadar herkes, sahip olduğu nüfus cüzdanından başka hiçbir belgeye ve işleme ihtiyaç duymaksızın, bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır”dedi. Seçim malzemesi olarak bunu açıklayan İnce’nin, Türk vatandaşlarının 18 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlandığı bilgisine sahip olmadığı anlaşıldı.

TOHUM ENSTİTÜSÜ’NÜ BİLMİYOR

Muharrem İnce seçim bildirgesinde Cumhurbaşkanı olursa Tohum Enstitüsü kuracağını açıkladı. Bu vaadiyle İnce’nin Türkiye’de Tohum Enstitüsü olduğundan habersiz olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı 50’nin üzerinde enstitü bulunuyor. Tohum alanındaki enstitü ise Osmaniye’de faaliyet yürütüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’de KOBİ’lere sıfır faizli kredi verileceğini seçim vaadi olarak sundu. Oysa bu uygulama 2016 yılında başlamış ve KOBİ’lere sıfır vaizle kredi verilmeye başlanmıştı.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ZATEN VAR

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın 24 Haziran’daki seçimler için açıkladığı vaatleri arasında okul öncesi eğitimin zorunlu olacağı belirtiliyor. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılında harekete geçmiş ve somut adımlar atmıştı. Bakanlığın, 2017-2019 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da okul öncesi eğitimin 2019’a kadar zorunlu hale getirilmesine ilişkin illere yazı gönderdiği açıklanmıştı. Buna göre, MEB, her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olarak ilkokula başlamasını hedefliyor. Bu kapsamda, ilgili yazı ile mevzuat gereği 81 ilde ilkokul birinci sınıf ile okul öncesi eğitim kurumlarına kaydı yaptırılacak çocukların, e-okul sisteminde kaydolacakları okulların belirlenmesi istendi.

Kaynak: ajanslar