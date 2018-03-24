Türkiye'den, Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 20 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil’de bir camiyi hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İbadetlerini gerçekleştirmekte olan masum sivilleri hedef alan söz konusu hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz.

Bu alçak terör saldırısı Afganistan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla mücadeledeki kararlılığını zayıflatamayacak. Türkiye terörizme karşı dost ve kardeş Afgan halkıyla dayanışma içinde olmaya ve Afganistan hükümetine tam destek vermeye devam edecektir."

Kaynak: Ajanslar