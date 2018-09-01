Türkiye'den ABD'nin flaş kararına çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki talihsiz açıklamasının büyük hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki talihsiz açıklamasının büyük hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

VAHŞET DESTEKLEYİCİ ABD

İsrail'in Filistin'deki vahşetini destekleyen ABD, şimdide Filistinli mülteciler aleyhine bir karar aldı.

Yapılan açıklamada, 'Filistin Mültecilere Yardım Ajansı'na mali yardımların tamamen durdurulduğu ifade edildi.

Kaynak: Ajanslar