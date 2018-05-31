Türkiye'den 10 milyon dolar daha destek

Türkiye, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) her yıl sağlamakta olduğu gönüllü katkıya ek olarak 10 milyon dolar daha gönderdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz halihazırda mali darboğaz içinde bulunan BM Yakın Doğu’dakiFilistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) her yıl sağlamakta olduğu gönüllü katkıya ek olarak 10 milyon dolar daha UNRWA’ya transfer etmiştir" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu katkının, UNRWA’nın 5,3 milyon Filistinli mülteciye sağladığı sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin aksatılmadan devam ettirilmesine destek olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "UNRWA’nın içinde bulunduğu mevcut mali sorunların hafifletilmesine yönelik olarak diğer alanlarda da katkılarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Filistinlilere ulaştırılmak üzere UNRWA’ya her yıl yapılan un yardımlarımız 26 bin tona yükseltilmiş, 18 Mayıs 2018 tarihinde Filistinlilere yardım amacıyla Başbakanlık tarafından bir ulusal bağış kampanyası başlatılmıştır."

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi’nde ahiren meydana gelen olaylar sonrasında, acil tıbbi yardım gerektiren durumlara müdahale amacıyla Dünya Sağlık Örgütüne 1,2 milyon doları hibe edilmesi kararlaştırıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, Filistin’e desteğin devam edeceği vurgulanarak "Türkiye, kardeş Filistin halkının onurlu ve insanca yaşamasının desteklenmesi amacıyla söz konusu katkılarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek, Filistin davasına her platformda sahip çıkacaktır" ifadelerine yer verildi

Kaynak: Ajanslar